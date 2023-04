Incêndio em caminhão fecha BR-251 no Norte de Minas

Um incêndio em um caminhão fechou, na manhã desta quarta-feira (12/4), a BR-251, na altura de Montes Claros, no Norte de Minas.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o veículo estava no acostamento da rodovia, totalmente em chamas.

O caminhão transportava enxofre lentilhado para uso na indústria química. Segundo o motorista, de 49 anos, ele saiu de Salvador, capital da Bahia, e seguia sentido a cidade de Vicentinópolis, em Goiás.

Ele parou no acostamento da BR quando foi avisado por outros motoristas sobre uma fumaça que saía do compartimento de carga do caminhão.

O Corpo de Bombeiros acionou os demais órgãos competentes, isolaram a rodovia nos dois sentidos e deram início ao combate ao fogo, que, pelo tipo do produto, libera gases tóxicos e nocivos.

“É importante ressaltar que o isolamento do local deve ser respeitado pelos populares, uma vez que a inalação dos gases provenientes da combustão do produto pode trazer problemas respiratórios ou de maior complexidade”, informou os militares.

Até às 9h, a ocorrência ainda estava em andamento e não há previsão de liberação para o trânsito na rodovia.