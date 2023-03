Incêndio em Instituto de Educação: 14 pessoas são levadas para o hospital

Até o momento, pelo menos 14 pessoas, entre alunos e funcionários, foram levados para o Hospital João XXIII devido à fumaça do incêndio da manhã desta quarta-feira (22/3) no Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH.

Veja vídeo: alunos da escola fogem do fogo

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na sala de arquivos, que fica na última sala do primeiro andar, no fundo do prédio. A fumaça foi vista de longe.

O prédio da escola não tem sistema de alarme e os alunos começaram a gritar, alertando sobre o fogo.

Toda a escola foi evacuada. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, com 12 militares, além da Polícia Militar e o Samu, trabalharam na ocorrência.

Por volta das 11h30, o fogo foi controlado. Até o final da manhã, os bombeiros fizeram o rescaldo e o resfriamento do local para evitar reignição das chamas.