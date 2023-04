Incêndio em matagal atinge fábrica às margens da BR-040

A Polícia Civil investiga as causas de um incêndio que atingiu paletes, de propriedade de uma fábrica, no Bairro Califórnia, às margens da BR-040, no sentido Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O trânsito ficou congestionado, pois foi preciso isolar parte da pista.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de moradores da região por volta de 10h. O fogo teria começado no mato, mas atingiu os paletes, ganhando grandes proporções.

O chamado foi feito por funcionários de um posto de gasolina, que fica praticamente ao lado do incêndio. Havia risco de explosão. Depois de ganhar os paletes, o fogo tomou conta de um galpão e atingiu, também, um veículo, que explodiu.

Testemunhas disseram que dois homens foram vistos no local, ateando fogo no mato. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo no final da manhã, depois de utilizar 17 mil litros de água.