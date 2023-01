Bombeiros combatem incêndio em oficina de caminhões em Ituiutaba

Parte interna da oficina ficou destruída após ser atingida por um incêndio | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um incêndio registrado em uma oficina mecânica de caminhões destruiu parte da estrutura. As chamas foram avistadas na área interna da oficina, que fica instalada na Rua Goiás com a Avenida 25, no Camargo, por volta das 13h50h.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados.

No local os militares combateram as chamas que tomaram conta de um cômodo da oficina. Nele havia mobília residencial onde o incêndio se desenvolveu totalmente atingindo todos os móveis.

Haviam caminhões no pátio, entretanto, não foram atingidos pelas chamas.

Após 45 minutos os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, impedindo que o fogo se propagasse para o restante da edificação e para os veículos estacionados no pátio, sendo utilizados aproximadamente 3.000 litros de água.

Bombeiro durante o trabalho de combate às chamas na oficina em Ituiutaba | Foto: Bombeiros/Divulgação

Após isso, o rescaldo foi feito para evitar a reignição e também foram dadas orientações ao proprietário para procurar um profissional para avaliar a estrutura física da edificação.