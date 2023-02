Incêndio no Othon: trânsito complicado causa acidente no Centro de BH

O trânsito complicado na Região Central de Belo Horizonte causou um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Afonso Pena, na altura da esquina com a Rua dos Tupis, no início da tarde desta sexta-feira (24/2).

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Belo Horizonte, que informou que os envolvidos dispensaram atendimento médico e foram orientados a procurar uma delegacia para registrar os danos, já que os veículos tinham condições de deslocamento.

Na região, o incêndio que atingiu o antigo hotel Othon Palace nesta sexta fez com que a Polícia Militar (PMMG) bloqueasse o trânsito na Rua da Bahia, na esquina com a Afonso Penna, por questões de segurança.

O desvio do fluxo de veículos acontece pela Rua Espírito Santo, que está caótica no momento, motoristas que puderem evitar a região vão escapar do engarrafamento. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) ainda atua no prédio desativado desde 2018.