Incêndio no Othon: vizinhos ficaram sem energia elétrica até este domingo

Depois de quase 50 horas, o fornecimento de energia em imóveis próximos ao antigo hotel Othon Palace, no Centro de Belo Horizonte foi restabelecido. O serviço no local foi interrompido na manhã de sexta-feira (24/2), após um incêndio atingir andares de um dos imóveis mais icônicos da capital.

Conforme a Cemig, os moradores e comerciantes tiveram o serviço retomado por volta das 16h deste domingo (26/2).

Os militares informaram, também, que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documentação necessária para que a edificação esteja regularizada, foi aprovada em 2014 e está em processo de regularização.

Othon Palace foi fechado em 2018. Desde então, o prédio está desativado, a não ser pelas lojas que dão porta para a rua da Bahia e Tupis e a galeria de lojas do térreo.

Causas

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível “precisar” a causa do incêndio. No entanto, a imobiliária responsável pelo edifício informou que as chamas teriam sido provocadas durante a troca de um gerador de energia.

“O antigo aparelho, utilizado para alimentar o sistema de ar-condicionado era movido à diesel e sofreu uma pequena explosão durante a troca, ocasionando a queima do combustível”, informou o Grupo Alfa Imobiliária, por meio de nota.