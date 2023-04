Incêndio: pacientes de casa de repouso em BH são realocados

Vinte e um pacientes de uma casa de repouso no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte , tiveram que ser realocados por causa de um incêndio que começou na garagem do estabelecimento. Dois funcionários do local tiveram que ser atendidos por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, após não se sentirem bem.