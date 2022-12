Inclusiva, Vila do Papai Noel no FestNatal Araxá encanta adultos e crianças

A estrutura do FestNatal Araxá foi pensada para surpreender. Grandes painéis, luzes coloridas, paredes desenhadas, objetos decorativos gigantes, uma casa em tamanho real para Papai Noel. A ideia é que todos os visitantes possam sentir ali o clima de Natal. E para fazer com que isso aconteça, de fato, o serviço de profissionais como Jhobert Mateus Rodrigues é essencial. “A gente trabalha com pessoas com deficiência visual fazendo a visita guiada, que é um recurso de acessibilidade que vai descrever aquilo que nós vemos através dos olhos físicos de uma forma criativa para que eles consigam ver com os ouvidos”, explica o audiodescritor.

As visitas contemplam todos os espaços. Pouco antes de subir ao palco, o cantor Haroldo Júnior passou por esta experiência nesta quarta-feira (14). Ele tem baixa visão. Em um dos momentos mais emocionantes da visita, esteve na casinha do Papai Noel. Tocou objetos e ouviu a descrição da roupa e da barba do “bom velhinho”, antes de posar para fotos e ganhar um abraço dele. “Foi uma experiência nova para mim. Nunca tinha participado de nada ligado à audiodescrição. Gostei muito e recomendo”, diz o cantor e compositor.

A visita guiada com audiodescrição ocorre durante todo o evento. Para solicitá-la basta entrar em contato com a produção do FestNatal com antecedência. Pessoas com deficiência auditiva também podem acompanhar toda a programação. As atividades do palco central e as oficinas paralelas do evento têm tradução simultânea feita pela intérprete de Libras, Jéssica Alves Ferreira Borges. “Escuto o que o locutor, o oficineiro fala e interpreto para a pessoa que está assistindo. Faz toda a diferença porque a gente dá a liberdade para a pessoa com deficiência auditiva ir. Acessibilidade é inclusão”, destaca Jéssica.

A estrutura física também foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços. “É um evento para todos, sem exceção. Todo mundo é muito importante no pluralismo do FestNatal Araxá”, diz a presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), Elisa Baião Macêdo.

A Vila do Papai Noel funciona diariamente a partir das 19h. Papai Noel atende a todos até às 22h. As fotos tiradas durante o encontro com Noel são disponibilizadas no site do festival (festnatalaraxa.com.br).

A quarta-feira no FestNatal

Oficina

Muita gente participou nesta quarta-feira (14) da Oficina de Quadrinhos do FestNatal Araxá. A sala de aula do instrutor Ton Lima está montada à direita de quem entra no evento. Por lá, Ton diverte pessoas de todas as gerações com a construção de narrativas, criação de personagens e enquadramento. A oficina é uma oportunidade para desenhistas, escritores, educadores e apaixonados por quadrinhos. É tudo de graça…

Música

O FestNatal Araxá teve uma quarta sertaneja no palco principal. Foram quatro apresentações com alguns dos grandes representantes do gênero musical na cidade.

Os Elóis – Viola Caipira (Lei de Incentivo à Cultura) abriram as apresentações. “É um prazer estar aqui e trazer as músicas de raiz para o festival. A música sertaneja tem muito a ver com a época e o som de uma violinha é sempre muito bom”, destaca Pedro Eloi.

A noite teve ainda apresentações de Haroldo Jr (Programação Extra), Vitor e Versol (Programação Extra) e Lipe & Fernando (Programação Extra).

Programação

15/12 – QUINTA

9h – Papai Noel Itinerante

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

20h – Contação de história- O Ratinho e a Lua

20h – Trio 3 de Ouro

21h30 – Os Patto

23h – Banda Lotus

16/12 – SEXTA

9h – Papai Noel Itinerante

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

20h – Oficina de Arte – Vivência Arte Circense – Circolando

20h – Orquestra de Sopro de Campos Altos

21h30 – Diego Figueiredo

22h – Ana Canãs – Tributo a Belchior

23- Ney Conceição – Sambou-Sambou

17/12 – SÁBADO

9h – Papai Noel Itinerante

18h30 – Oficina de Arte – Colorindo – Circolando

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

20h – Intervenção cênica – Circolando

21h30 – Diego Figueiredo

22h – Camile Bertaut

23h – Latitude 19

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 9 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

