O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar R$ 150 mil por danos morais coletivos, por violações de direitos de crianças e adolescentes durante sua campanha de reeleição em 2022.

A decisão, publicada nesta quinta-feira (25), aponta dois episódios: o uso de imagens de crianças em visita escolar ao Palácio do Planalto, quando Bolsonaro as teria incentivado a fazer gestos de arma com as mãos, e declarações sobre meninas venezuelanas em que usou a expressão “pintou um clima” e as chamou de “bonitinhas”.

A ação foi movida pelo Ministério Público do DF e inicialmente negada em primeira instância. No entanto, a 5ª Turma Cível reformou a decisão por 3 votos a 2, em plenário virtual. Cabe recurso.

Além da indenização, Bolsonaro está proibido de usar imagens de crianças sem autorização dos responsáveis, incitar gestos violentos ou empregar qualquer conotação sexual em situações envolvendo menores. O descumprimento pode gerar multa de R$ 10 mil por infração.

Os valores da indenização deverão ser destinados ao Fundo da Infância e da Adolescência do DF ou a fundo nacional equivalente. A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou.

Relembre:

Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre jovens venezuelanas repercutiu nas redes sociais em 2022 e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. O então presidente disse que, durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, nas proximidades de Brasília, avistou meninas de 14 e 15 anos e que “pintou um clima” antes de pedir para ir à casa delas.

Veja: