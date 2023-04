Influenciadora presa por incitar ataque a escolas tinha perfil de “simples”

Apoiada no humor, a influenciadora de 22 anos presa sob suspeita de incentivar ataques contra escolas em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, no Leste de Minas, conquistou seguidores por meio do estilo de vida simples expresso em seus vídeos.

Em publicações recentes no Instagram, onde contabiliza pouco mais de 357 mil seguidores, ela divulgou, por exemplo, desenhos a lápis e autorais de paisagens, fez cosplays e publicou vídeos dançando. No TikTok, segundo a Polícia Civil, são mais de quatro milhões de pessoas que a seguem. No entanto, a reportagem não localizou mais o perfil dela nessa rede social.

Nos comentários, o jeito simples é destacado por diversas pessoas. Muitas delas até avaliam que a influenciadora tem potencial e, por isso, merece ajuda. “Ficou perfeito, você é uma pessoa de mão cheia no desenho”, avalia um seguidor. “Menina criativa e maravilhosa. Com tão pouco faz tanto”, comentou outro perfil sobre um cosplay feito pela influenciadora.

Ela também compartilhava nas redes sociais momentos em casa ao lado da família. Nesse sentido, a foto mais recente foi publicada em 6 de abril, na qual aparece ao lado da mãe parabenizando-a pelo aniversário. “Parabéns para minha deusa”, escreveu.

Investigação

Conforme informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a operação ‘Por Trás das Máscaras’ cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência da influenciadora nesta quinta-feira (20/4), em Governador Valadares.

A investigação acontece após a polícia ter acesso a vídeos que circulam nas redes sociais da suspeita e fazem clara alusão de ameaça às escolas da cidade.

A PCMG conseguiu prender a mulher de forma preventiva. Na casa, três máscaras inspiradas no personagem do filme “O Pânico” foram encontradas. Dois celulares e uma blusa de manga comprida também foram apreendidos.

Ela está sendo investigada por crimes de ameaça, corrupção de menores, incitação à prática de crimes, apologia ao crime e divulgação de informação ou notícia falsa.

O nome da influenciadora não será informado em decorrência de decisão editorial do jornal Estado de Minas e em conformidade com a investigação da Polícia Civil.