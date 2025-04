Ingressos e canecos do Festival do Chopp 2025, adquiridos pela internet, estão sendo entregues

Canecos e ingressos do Festival do Chopp estão sendo entregues

Capinópolis, Minas Gerais – A entrega dos canecos e ingressos do Festival do Chopp 2025, teve início neste sábado, 5 de abril, marcando a contagem regressiva para o retorno do evento mais amado da região. Os itens estão sendo distribuídos aos compradores que adquiriram seus ingressos pelo site exclusivo do festival, desenvolvido pelo jornal Tudo Em Dia.

O primeiro lote de ingressos, comercializado a R$150,00, ofereceu um benefício especial: na compra de dois ingressos, o participante ganhou um caneco oficial do festival gratuitamente – uma cortesia que foi muito bem recebida pelo público.

O primeiro lote foi esgotado em poucos dias.

Gilson Nunes Zanotto, venerável da Loja Maçônica Justiça e Verdade 1.459, de Capinópolis, destacou a inovação e os avanços proporcionados pelas vendas on-line.

“A adesão ao sistema digital facilitou muito para quem deseja garantir o ingresso de forma prática e segura. Foi uma evolução importante para um evento desse porte”, afirmou Gilson Zanotto.

O Festival do Chopp 2025 acontecerá no dia 04 de maio, prometendo reunir amigos, famílias e visitantes em uma celebração marcada por alegria, tradição e muita música.

A expectativa é de que esta edição consagre o retorno definitivo do evento ao calendário festivo da cidade.

O segundo lote de ingressos já está a venda nos pontos oficiais e no site oficial – www.tudoemdia.com/festivaldochopp

