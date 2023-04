Inseticida de combate ao mosquito da dengue está em falta em BH

Moradores de Belo Horizonte estão enfrentando dificuldades para encontrar o inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), próprio para o combate do mosquito Aedes aegypti. A falta do produto tem preocupado os cidadãos, já que o aumento das chuvas e o clima quente são propícios para a proliferação do mosquito.





O inseticida é distribuído gratuitamente pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas, desde o início do ano, muitas dessas unidades estão sem o produto em estoque. Em alguns casos, os moradores são informados que o inseticida está em falta em toda a cidade.





A ausência do inseticida pode impactar nos casos de dengue, por exemplo, que é responsável por causar desde sintomas leves até quadros graves, que podem levar à morte.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a falta do inseticida se deve a uma falha no processo de licitação para a compra do produto.





Ainda de acordo com a secretaria, já foi feita uma nova licitação e a previsão é de que o inseticida volte a ser distribuído nas UBS nos próximos dias.





Além da preocupação com a falta do inseticida, Belo Horizonte também vem enfrentando um aumento no número de casos de dengue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, foram registrados mais de 2.500 casos da doença na cidade somente neste ano.





Os bairros com maior número de casos estão na região Noroeste, com 545 registros, seguidos da região Leste, com 522 anotações.