Instituições culturais de SP oferecem cursos e oficinas este mês

Em outubro, diversas instituições culturais do governo de São Paulo vão promover cursos e oficinas, grande parte deles com inscrição gratuita.

Entre os cursos e oficinas que serão oferecidos estão os de ilustração, escrita, photoshop e cinema. As vagas são limitadas. Alguns cursos são totalmente online, mas há também híbridos e presenciais.

Um dos destaques é o curso de Cinema de Horror Italiano, a ser realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP). No MIS, também será possível se inscrever para um curso de crítica de cinema. Outro destaque é uma oficina para elaboração de currículos, marcada para a Fábrica de Cultura da Brasilândia, na capital paulista.

Notícias relacionadas:

Um dos destaques é o curso de Cinema de Horror Italiano, a ser realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP). No MIS, também será possível se inscrever para um curso de crítica de cinema. Outro destaque é uma oficina para elaboração de currículos, marcada para a Fábrica de Cultura da Brasilândia, na capital paulista.

Lista dos cursos

Museu de Arte Sacra

Patrimônios Paulistas Módulo 2: Rezar em São Paulo

Formato: híbrido

Data: 6, 8, 15, 22 e 29/10

Horário: das 16h às 18h e das 9h às 11h

Inscrições no site.

Potências e Dinastias II: Histórias da Nobreza Romana

Formato: online

Data: 3,10, 17, 24 e 31 de outubro e 7, 14 e 21 de novembro

Horário: das 17h às 19h

Inscrições no site.

MIS-SP

Cinema de horror italiano em quatro atos: um panorama dos filmes de horror gótico, giallo, canibal e zumbi

Formato: online

Data: 7, 14, 21 e 28 de outubro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site.

Arte em cena: narrativas visuais do cinema

Formato: online

Data: 17, 24 e 31 de outubro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site

Introdução à crítica de cinema

Formato: presencial

Data: 5, 10, 17, 19, 24, 26, 31 de outubro e 7 de novembro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site

A vanguarda modernista no cinema

Casa Guilherme de Almeida

Formato: online

Data: 6, 13, 20 e 27 de outubro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site

Ciclo de cinema brasileiro: cinema, política e ditadura no Brasil

Formato: online

Data: 14, 21, 28 de outubro e 4 de novembro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site

Oficina de elaboração de currículo

Fábrica de Cultura Brasilândia

Formato: presencial

Data: 27 de outubro

Horário: às 14h

Não é necessário se inscrever

Oficina de desenho de tirinhas digitais

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Formato: presencial

Data: de 8 de outubro a 26 de novembro

Horário: das 14h às 16h

Inscrições no site

Vídeo mapping

Fábrica de Cultura Jaçanã

Formato: presencial

Data: de 18 de outubro a 22 de novembro

Horário: das 18h às 21h

Inscrições no site

Criação de beats (fruit loops)

Formato: presencial

Data: de 14 de outubro a 18 de novembro

Horário: das 18h às 20h45

Inscrições no site

Photoshop elements

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Formato: presencial

Data: de 6 de outubro a 8 de dezembro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site

Oficina de criação de portfólio com ferramentas gratuitas

Formato: presencial

Data: de 8 de outubro a 19 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Inscrições no site

Oficinas Culturais – Formação para o Interior

Introdução a fotografia criativa

Formato: Online

Data e horário da turma A: 3, 5, 7 e 10 de outubro, das 10h às 12h

Data e horário da turma B: 4, 6, 11 e 13 de outubro, das 14h às 16h

Inscrições para a turma A

Inscrições para a turma B