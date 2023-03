Instituto de Educação: adolescente que teria colocado fogo é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (22/3) suspeito de ter ateado fogo no Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais, na região Central da capital, na manhã de hoje. O jovem não teria aguentado a pressão diante da repercussão do caso, acionado a polícia e confessado o crime.

Os estudantes da instituição tiveram que ser evacuados do prédio localizado na avenida Alfredo Balena, bem próximo ao Hospital João XXIII, após um incêndio atingir parte da edificação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a corporação foi acionada às 9h45. Informações preliminares dão conta que as chamas começaram em uma sala de arquivos, localizada na última sala do primeiro andar. A fumaça foi vista de longe.