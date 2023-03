Instituto de Educação: cigarro acendido por jovens teria causado incêndio

Uma guimba de cigarro teria causado o incêndio que atingiu o Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, na manhã desta quarta-feira (22/3). O adolescente suspeito tem 16 anos e não teria aguentado a pressão diante da repercussão do caso e teria acionado a polícia e confessado o crime.

Segundo o tenente Marcelo Luiz Soares, do 18º Batalhão de Polícia Militar, o jovem ficou com peso na consciência quando a mãe soube da situação. Por causa disso, decidiu ligar no 190 pedindo que uma viatura fosse até a casa da família.

"Chegando lá, nós conversamos, e ele esclareceu que o fato teria ocorrido da seguinte forma: ele e um outro menor, de 13 anos, teriam entrado em uma sala de aula com mesas e cadeiras cobertas por um plástico e feito o uso de um cigarro. Quando terminaram, a guimba teria sido jogada no plástico, que caiu sobre as mesas e carteiras. Depois o jovem disse que pegou um isqueiro e passou esses isqueiro pelo plástico", explicou.

Apesar do incêndio, o jovem afirmou à polícia que não teve nenhuma intenção ou vontade de causar a situação e que eles não repararam se o fogo começou na sala. Apenas dez minutos depois de retornarem para a aula é que notaram a fumaça.

Ainda segundo o tenente, a mãe do adolescente está muito abalada e surpresa, mas acompanhou a ocorrência e não compactuou com a atitude do filho; inclusive foi ela quem o orientou a ligar para a polícia.

Agora, a ocorrência será encaminhada para a 6ª Delegacia de Plantão, e o jovem deve ser ouvido pelo delegado.