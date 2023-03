Integrante de facção do Rio de Janeiro é preso em bairro de luxo de BH

Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi preso na tarde desta terça-feira (14/3) em Belo Horizonte . Marcos Vinícius dos Santos, conhecido como Chapola do Dendê, estava em uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-Sul da capital.

Apontado como integrante de uma facção do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, o homem foi preso pelos policiais da Delegacia Especializada de Investigação e Repressão a Roubos e Bancos, pertencente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI).