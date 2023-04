IPVA 2023: segunda parcela começa a vencer hoje em Minas

A segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor ( IPVA ) de 2023 em Minas Gerais vence nesta quinta-feira (13/4) para veículos com final de placa 1 e 2, e, até sexta-feira (14/4), para aquelas com final 3 e 4. Aqueles que não pagarem a parcela no prazo estarão sujeitos a uma multa de 0,3% ao dia até o 30° dia da dívida. Após esse período, a multa será de 20%, sem contar com os juros.

O imposto poderá ser pago em qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos bancos Itaú, Brasil, Mais BB, Bradesco, Santander, Mercantil do Brasil, Sicoob e também na Caixa Econômica Federal. Alguns dos bancos também estão autorizando o pagamento por meio dos aplicativos. Para efetuar o pagamento, seja da forma como for feita, basta apresentar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavam.

Há também a opção de realizar o pagamento por Pix. Segundo o Secretaria de Fazenda do estado de Minas Gerais (SEF/MG), a nova modalidade foi feita para ampliar as opções dos motoristas mineiros.

Para pagar pelo Pix, basta acessar o site da SEF/MG e ir até a área do IPVA, e gerar o QR Code após escolher a opção “Emissão da Guia do IPVA”.

Calendário de vencimento das próximas parcelas do IPVA 2023 em Minas

Segunda parcela do IPVA

Final de placa 1 e 2: 13 de abril

3 e 4: 14 de abril

5 e 6: 17 de abril

7 e 8: 18 de abril

9 e 0: 19 de abril

Terceira parcela do IPVA

Final de placa 1 e 2: 15 de maio

3 e 4: 16 de maio

5 e 6: 17 de maio

7 e 8: 18 de maio

9 e 0: 19 de maio