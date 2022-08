Italo Ferreira vive dia de fortes emoções na etapa de Teahupo’o

O brasileiro Italo Ferreira viveu um dia de fortes emoções na etapa de Teahupo’o (Taiti) da Liga Mundial de Surfe (WSL), pois foi eliminado da competição ao cair na repescagem, mas, por outro lado, teve a presença confirmada no WSL Finals (etapa especial na qual os títulos mundiais serão disputados entre os top-5 do ranking em setembro na Califórnia) graças à vitória de outro atleta do Brasil nesta quinta-feira (18).

O dia de disputas começou com as cinco últimas baterias masculinas da primeira fase. Mas os momentos mais marcantes da etapa vieram depois. Começou na repescagem, quando o atual líder do ranking mundial Filipe Toledo perdeu de 15,76 pontos a 14,83 para o australiano Nathan Hedge e se despediu da etapa de Teahupo’o.

Quem também deu adeus ao Taiti foi o campeão olímpico Italo Ferreira. O potiguar também parou na repescagem, mas diante de outro atleta do Brasil, Jadson André, que triunfou por 17,00 a 16,60.

Porém, Italo deixou a tristeza de lado momentos depois, quando o também brasileiro Yago Dora derrotou o norte-americano Griffin Colapinto por 14,94 a 14,63, já pelas oitavas de final, e fez o resultado que confirmou a presença do potiguar no WSL Finals.

Brasil nas quartas

Mesmo com a queda dos top 5 mundiais Italo Ferreira e Filipe Toledo em Teahupo’o, o Brasil permanece vivo na etapa do Haiti. Já pelas quartas de final, Yago Dora pegará o veterano Kelly Slater. Além disso, Caio Ibelli medirá forças com o australiano Nathan Hedge. Por fim, Miguel Pupo enfrenta o japonês Kanoa Igarashi.