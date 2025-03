Itapagipe: carro é partido ao meio em acidente e duas mulheres morrem na MG-255

Acidente MG-255; Itapagipe; duas mulheres morrem; carro partido ao meio — Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Na manhã deste sábado (15), um grave acidente na MG-255, em Itapagipe, resultou na morte de duas mulheres. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo colidiu violentamente contra uma árvore e se partiu ao meio.

O carro trafegava no sentido São Francisco de Sales – Itapagipe quando ocorreu o acidente. A motorista do automóvel teve o óbito confirmado ainda no local. A passageira chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Imagens divulgadas pela PMRv mostram a gravidade do impacto e a destruição do veículo. Mais informações devem ser apuradas no decorrer das investigações.