Ituiutaba: agência bancária é autuada pelo Procon por demora no atendimento

O Procon, órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Município, autuou nesta segunda-feira, 7 de julho, uma agência bancária após receber denúncias de consumidores que relataram ter aguardado mais de duas horas nas filas para atendimento, tanto nos caixas eletrônicos quanto na área gerencial.

Durante fiscalização no local, a equipe do constatou a ausência de estrutura adequada para atender à demanda, especialmente pela falta de funcionários suficientes. A situação comprometeu o fluxo de atendimento e, segundo o órgão, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Foram lavradas duas autuações contra a instituição financeira. A primeira diz respeito à demora excessiva no atendimento, em desacordo com a Lei Municipal nº 3.884/2007, que determina tempo máximo de espera de 15 minutos em dias normais e até 30 minutos em datas de maior movimento, como vésperas de feriados e início de mês.

A segunda autuação se refere à insuficiência de pessoal nas áreas de autoatendimento e atendimento presencial, o que, segundo o Procon, evidencia descumprimento do dever de garantir estrutura mínima para prestação do serviço bancário.

“O cidadão não pode ser penalizado com longas esperas sem qualquer suporte ou orientação”, afirmou o diretor do Procon de Ituiutaba, Alisson Camargos. “Nosso trabalho é zelar para que os direitos do consumidor sejam respeitados e que as instituições financeiras atuem dentro da legalidade”, disse.

Denúncias sobre práticas abusivas podem ser feitas pelo telefone 151, presencialmente na sede do PROCON ou por meio dos canais digitais disponíveis.