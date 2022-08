Ituiutaba: bombeiros apagam incêndio e impedem destruição de casa

Bombeiro fez contenção do incêndio e impediu que as chamas atingissem a residência | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba evitaram que uma residência fosse atingida por um incêndio no último domingo (28.ago.22), na Avenida José Santos Vilela, no Bairro Platina.

Os bombeiros deslocaram para a ocorrência, encontrando chamas altas e uma área extensa afetada. Uma residência próximo ao córrego e ao incêndio estava sendo atingida, correndo risco de pegar fogo.

Imediatamente os militares aplicaram técnicas de combate à incêndio, evitando que o fogo alcançasse a residência e apagando as chamas nas margens do córrego.

Após 2 horas de trabalhos, e aproximadamente 5 mil litros de água, os bombeiros conseguiram apagar o incêndio, salvando a residência do risco de incêndio. Ao todo, uma área de 500 metros quadrados foi atingida pelo incêndio.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que faça o contato via 193 o quanto antes, para que o combate seja iniciado rapidamente, diminuindo assim os prejuízos.