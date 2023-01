Ituiutaba: Incêndio em caminhonete no pode ter sido criminoso

O incêndio pode ter iniciado após ação criminosa | Foto: Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Por volta das 18h deste sábado (31.dez.22) o CBMMG registrou um incêndio em uma caminhonete no Setor Universitário.

No local foi visualizado chamas em uma caminhonete S-10 prata, estacionada em via pública que, segundo testemunhas, teve início a partir de ação criminosa.

Ao chegar no endereço os militares iniciaram as técnicas de combate a incêndio veicular. Para o combate foi utilizado pouca água para evitar danos ao sistema elétrico do veículo, reduzindo os efeitos do sinistro, fazendo uso de técnicas específicas do CBMMG.

O fogo atingiu parte da estrutura plástica abaixo do para-brisa e os para-lamas da caminhonete, que, devido a rápida ação dos bombeiros, não chegou a incidir na parte interna do veículo e nem no motor.

Devido o incêndio ter tido causas intencionais, a Polícia Militar foi acionada para demais providências. O proprietário da caminhonete apresentou então as imagens de câmeras de monitoramento da rua que flagraram a ação de dois criminosos que estavam em uma motocicleta e atearam fogo no veículo utilizando líquido inflamável, evadindo do local imediatamente após o ato.