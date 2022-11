Ituiutaba: bombeiros continuam buscas por homem desaparecido no Rio Tijuco

Buscas por homem desaparecido no Rio Tijuco continuam | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Os militares bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba continuam as buscas por um homem desaparecido no Rio Tijuco. Os bombeiros deram início às buscas na última segunda-feira (31.out.22).

O homem desaparecido, que não teve o nome divulgado, tem 43 anos e desapareceu no domingo (30.out.22).

De acordo com um amigo do homem desaparecido, no domingo, ele e o amigo estavam pescando na beira do rio, quando ele foi até a cidade votar no 2º turno da eleição presidencial. Ao retornar às margens do Rio Tijuco, encontrou apenas as roupas do amigo. A suspeita é que o homem tenham entrado no rio.

Os bombeiros mergulhadores realizaram as buscas próximo ao local onde as peças de roupas foram encontradas, porém sem sucesso em encontrar a vítima até o momento.

Os Bombeiros relataram a dificuldade devido a forte correnteza no local, potencializada fortes chuvas que caíram na região nesta segunda-feira.

Até a manhã desta terça-feira (01.nov.22), o corpo do homem não havia sido encontrado.