Ituiutaba: bombeiros resgatam tamanduá-bandeira no Setor Sul

Na noite desse domingo, 18 de dezembro, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar foi acionado para capturar um tamanduá-bandeira que se encontrava na rua oito com avenida quarenta e um, no bairro Setor Sul em Ituiutaba.

Prontamente os militares deslocaram para a ocorrência e encontraram o animal estressado por conta dos populares que cercaram o animal tirando foto e filmando.

Aplicando técnicas de salvamento terrestre, os Bombeiros realizaram a captura do animal que se encontrava ferido, sendo encaminhado para a clínica veterinária.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que realize o contato via 193 ao se deparar com animais silvestres, para que seja realizada a captura segura do animal.