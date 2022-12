Ituiutaba/Capinópolis: rodovia MGC-154 fica interrompida após queda de árvore

Árvore interrompeu trânsito na MGC-154

Capinópolis/Ituiutaba, Minas Gerais. O trânsito na rodovia MGC-154 ficou interrompido após a queda de uma árvore na tarde desta terça-feira (29.nov.22). O forte temporal, acompanhado de rajadas de vendo causou a queda da árvore. Ninguém ficou ferido durante o incidente.

Foi necessária uma ação rápida das equipes do Corpo de Bombeiros para liberação da via que liga as cidades de Capinópolis e Ituiutaba.

Outras ocorrências

Na Br 365 também foram atendidas duas ocorrências de quedas de árvores sobre a rodovia, no trecho que passa pelo perímetro urbano, o que deixou o trânsito em meia pista. Na altura do Km 753 da Br 365 também foi registrado um alagamento. No local a água de um córrego transbordou passando por cima da rodovia.

No perímetro urbano de Ituiutaba os bombeiros também foram acionados para diversas ocorrências de queda de árvores, sendo registradas em torno de doze quedas de árvores em via pública. Os trabalhos estão sendo executados com apoio da Prefeitura Municipal e Defesa Civil para liberação das vias.

Na avenida José João Dib também foi registrado um grande volume de água devido a chuva. Felizmente, em todos os chamados não houve registro de vítimas.