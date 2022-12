Ituiutaba: contumaz ladrão de fios é preso pela PM

O material foi furtado de uma residência em reforma | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) de Ituiutaba prendeu um conhecido ladrão de fios da cidade. A prisão do homem, 35 anos, ocorreu na tarde da última quarta-feira (28.dez.12), na Rua 38, no Centro.

A PM recuperou o material que estava na posse do criminoso.

A Polícia Militar recebeu solicitação via 190 de um furto de fios, e que o homem estaria na rua com o material furtado de uma residência em reformas no Centro da cidade.

Com base nas informações das características do autor, foi iniciado rastreamentos que culminaram na localização do homem. Segundo a PM, o ladrão estava de posse de uma bolsa contendo fios furtados e também ferramentas usadas na prática do crime.

O autor é conhecido no meio policial com passagens pela Justiça pelo mesmo crime, e suspeito de vários outros furtos nos mesmos moldes.

Do exposto, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos/recuperados, até a Delegacia de Plantão e deixado à disposição da Justiça.