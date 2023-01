Ituiutaba: forte correnteza e chuva dificultam buscas por homem que pulou da ponte do Tijuco

Correnteza dificulta os trabalhos de busca | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba continuam na busca do homem de 58 anos que pulou da ponte do Rio Tijuco. A ação desesperada do homem ocorreu na última quinta-feira (05.jan.23) na BR-365, e foi flagrada por uma câmera de segurança instalada próximo à ponte.

O resgate foi acionado pela concessionária responsável pela rodovia — a Ecovias do Cerrado.

De acordo com os bombeiros, as chuvas e a forte correnteza dificultam o trabalho de localização. A princípio, os bombeiros acreditavam que o homem pudesse ter saído do rio, e efetuam buscas nas áreas de mata e nas margens do Tijuco.

Antes de pular, o homem deixou uma bicicleta estacionada na ponte. Uma bolsa continha os documentos.

Bicicleta foi deixada na ponte com documentos | Foto: Ecovias do Cerrado