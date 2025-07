Ituiutaba: idoso é preso em motel por receptação de caminhonete furtada

Idoso foi preso por receptação de caminhonete furtada

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (03/07), um homem de 61 anos por receptação de veículo furtado em Ituiutaba. A caminhonete Toyota Hilux, furtada dois dias antes na cidade de Uberaba, foi localizada por volta das 09h30 em um quarto do Aquarius Motel, situado na Rua Dr. David Ribeiro de Gouveia, nº 345, no Bairro Marta Helena.

O delegado responsável pelo caso, Rafael de Freitas Faria, informou que o veículo foi encontrado graças ao sistema de rastreamento veicular, que apontou a localização exata da Hilux, já com placas clonadas. No interior do carro estavam objetos pessoais da vítima, Artur Bizinotto, de 24 anos, incluindo boletos, carnês e cartões de fidelidade. A caminhonete também apresentava sinais de adulteração, com algumas peças desmontadas.

Durante a diligência, os policiais civis abordaram o responsável pelo motel, M. R. G., de 61 anos, que deu declarações contraditórias sobre sua rotina no estabelecimento. Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por receptação, com fiança arbitrada pela autoridade policial.

A operação foi conduzida por uma equipe composta por cinco agentes da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ituiutaba.

O veículo foi apreendido e o caso segue em investigação para apurar o possível envolvimento de outros suspeitos e conexões com organizações criminosas especializadas em furto, adulteração e comercialização de veículos.

A Polícia Civil de Minas Gerais reforça seu compromisso com o combate ao crime e destaca a importância do uso da tecnologia para a rápida recuperação de bens furtados.