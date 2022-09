Ituiutaba: João Bosco e Vinícius animaram Expopec 2022 com sertanejo universitário

Dupla se apresentou na noite de sábado (18) | Foto: Ronivon/ascom

Ituiutaba, Minas Gerais. As celebrações dos 121 anos de Ituiutaba continuam. Na noite do último sábado (18.set.22), a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius se apresentou no palco da Expopec.

A feira agropecuária teve início no dia 15 de setembro com a dupla João Neto e Frederico. Na última sexta-feira (16), foi a vez dos já consagrados Zezé Di Camargo e Luciano.

Ituiutaba celebrou 121 anos no dia 16 de setembro, e a feira agropecuária faz parte da celebração.

A Expopec está sendo realizada no Parque de Exposições JK com portões abertos. A feira agropecuária é uma das mais tradicionais da região do Pontal do Triângulo Mineiro.

Trechos do show de João Bosco e Vinícius

15/09 – João Neto & Frederico

16/09 – Zezé Di Camargo & Luciano / Abertura do Rodeio

17/09 – João Bosco & Vinícius

18/09 – Mr. Gyn e Toni Garrido

21/09 – Abertura da FEPONTAL

22/09 – Gusttavo Lima

23/09 – Guilherme e Santiago

24/09 – Gian & Giovanni

25/09 – Fernanda Brum

Fotos do show com a dupla João Bosco e Vinícius: