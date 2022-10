Ituiutaba: jovem de 22 anos é atendida pelos bombeiros após cair de motocicleta

A jovem foi atendida após cair da motocicleta ao lado da Praça dos Trabalhadores

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma jovem de 22 anos ficou ferida na noite da última segunda-feira (17.out.22), após cair da motocicleta que conduzia. O acidente ocorreu por volta das 22h25 na rotatória da Praça dos Trabalhadores.

Os bombeiros foram acionados. No local, os bombeiros militares depararam-se com a vítima deitada ao solo, consciente e orientada, já sendo atendida por um bombeiro militar que estava de folga, e prestou os primeiros socorros à mesma até a chegada da guarnição no local.

Segundo relato da própria condutora da motocicleta, ela realizava a conversão no entorno da praça quando percebeu que a moto havia perdido os freios, desta forma resolveu jogar a motocicleta para o centro da praça, colidindo com o meio fio, ocasionando assim a queda da mesma.

A vítima apresentava escoriações no membros inferiores esquerdo, no quadril, mão esquerda e queixava-se de dor na clavícula com suspeita de fratura.

A jovem recebeu os primeiros socorros no local pela equipe dos Bombeiros, sendo que logo em seguida ela foi transportada para o Pronto Atendimento Municipal.