Ituiutaba: menina fica com mão presa em porta e é socorrida por bombeiros

A criança de 2 anos brincava quando prendeu os dedos da mão direita entre o portal e a porta da residência. Os bombeiros socorreram a menina e a encaminharam para atendimento médico

A criança, de apenas dois anos, ficou com a mão presa entre o portal e a porta da casa | Foto: Bombeiros/Divulgação

Na manhã do último sábado, 24.set.22, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para realizar o salvamento de uma criança de apenas 2 anos, que havia ficado com os dedos presos em uma porta. O fato foi registrado em uma residência na rua Joaquim Antônio Morais, no bairro Jardim do Rosário.

Rapidamente uma Guarnição de Bombeiros foi enviada ao endereço para realizar o salvamento. No local os bombeiros depararam com a criança, com os dedos presos entre o portal e a porta de um dos quartos da residência.

Foi realizado um rápido estudo de situação, e com uso de uma ferramenta expansiva, foi realizado o alargamento do espaço entre o portal e a porta, possibilitando assim a retirada da mão da criança em segurança.

Logo após, foi realizada uma análise do membro superior da criança, a fim de verificar a existência de lesões nos dedos da vítima. Como o local estava bastante inchado, a criança então foi encaminhada para atendimento médico.

Corpo de Bombeiros orienta:

As residências onde existem crianças necessitam de atenção redobrada dos pais e/ou responsáveis, para evitar acidentes.