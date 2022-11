Ituiutaba: mergulhadores encontram corpo de homem que estava desaparecido no Rio Tijuco

Corpo foi encontrado a cerca de 6km do local onde ele teria entrado no Rio Tijuco

Ituiutaba, Minas Gerais. Os mergulhadores do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba encontraram o corpo do homem que havia desaparecido no último domingo (30.out.22).

O corpo de Alex Domingos dos Santos, 43 anos, estava a uma distância aproximada de 6km do local onde ele teria entrada.

Na manha dessa terça-feira, dia 01 de novembro, os mergulhadores do 2° Pelotão de Bombeiros Militar de

Os bombeiros realizavam a descida do rio tijuco, procurando pelo corpo no rio. Após aproximadamente 3 horas de busca, os bombeiros resgataram o corpo que se encontrava ancorado em algumas pedras às margens do rio tijuco. Duas testemunhas que subiam o rio apontaram o corpo afogado.

Após confirmação de ter encontrado o corpo, os bombeiros adicionaram a perícia da polícia civil que compareceu ao local. Logo após o corpo foi entregue a funerária.

O corpo de bombeiros orienta a população para os riscos presentes em rios, principalmente devido as fortes correntezas.