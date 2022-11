Ituiutaba: mulher morre em grave acidente no Alvorada

A vítima do acidente fatal conduzia uma motocicleta no momento do acidente | Foto: Redes sociais

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma mulher morreu no início da tarde desta quarta-feira (23.nov.22) em um grave acidente de trânsito registrado no Bairro Alvorada. A tragédia ocorreu na Avenida Professor José Vieira em um cruzamento próximo ao Parque JK.

A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um veículo em alta velocidade. A mulher foi arremessada no canteiro central que divide as duas pistas. Um adolescente estava na garupa da motocicleta no momento do acidente e ficou ferido.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) passava pelo local no momento do acidente. Os militares prestaram socorro, no entanto, a vítima — que ainda não foi identificada— morreu no local.

O condutor do carro envolvido no acidente não teve ferimentos.

Esta matéria será atualizada em breve.