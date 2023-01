Ituiutaba: muro de residência desaba após chuva forte

O 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ituiutaba, atendeu neste sábado, dia 31 de dezembro, no bairro Drummond, um chamado para verificar o colapso de um muro em uma residência.

Ao chegar no local, os militares avistaram um grande desmoronamento de estrutura do muro ao fundo da casa, a qual foi invadida por lama e detritos. Os moradores não estavam presentes no momento da ruptura, por isso não houve vítimas.

O período chuvoso pode agravar riscos estruturais em residências, portanto recomenda-se ter atenção para possíveis desastres hidrológicos.

Em caso de emergência ligue 193. Bombeiro o amigo certo, nas horas incertas.