Ituiutaba: projeto irá registrar histórias de moradores para exposição e documentário

As gravações serão feitas em uma tenda instalada na Praça Cônego Ângelo, em Ituiutaba | Foto: Divulgação/Projeto Moradores

Uma grande homenagem às pessoas que vivem em Ituiutaba e suas histórias de amor com a cidade. Isso acontecerá com a realização de uma edição do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio. Trata-se de uma ação de ocupação do espaço público com exposições fotográficas, exibição de filme documentário e ações voltadas à Educação Patrimonial. Visa valorizar as memórias afetivas e as histórias dos moradores de Ituiutaba como sendo o maior patrimônio que a cidade pode ter.

Para isso, uma equipe de fotógrafos, videomakers e jornalistas estará numa tenda montada na Praça Cônego ngelo (Praça da Prefeitura), no centro da cidade, para fotografar e entrevistar os moradores. O objetivo é registrar as suas memórias afetivas com Ituiutaba.

A tenda ficará montada de quarta-feira (09.nov.22) a sexta-feira (11.nov.22), das 9h às 17h, e no sábado (12.nov.22), de 9h às 13h. Qualquer pessoa pode participar.

Exposição de retratos e sessão de cinema

Posteriormente, o material produzido (fotos, vídeos e depoimentos) será transformado em uma exposição com retratos dos moradores em grande formato (12 painéis de 4m x 2 m), que ficará montada também na Praça Cônego Ângelo (Praça da Prefeitura) e num filme documentário, que será exibido numa sessão de cinema, no dia 10 de dezembro. A programação também inclui a montagem de um varal fotográfico e uma roda de conversa sobre “Memória e Patrimônio”.

O projeto já passou por cinco estados brasileiros e 25 cidades e territórios. Fotografou e registrou a história de aproximadamente 4.000 pessoas. Foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como uma ação de sucesso em Educação Patrimonial.

A edição do Projeto Moradores em Ituiutaba tem o patrocínio da Syngenta, realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“A Syngenta está em Ituiutaba há 44 anos e para nós é um prazer apoiar um projeto que valoriza a cidade e, principalmente, os moradores. Com certeza teremos histórias inspiradoras”, afirma Marcelo Linardi, gerente responsável pela unidade da Syngenta Seeds em Ituiutaba.

