Ituiutaba: Pronto-Socorro terá reforço na segurança com ponto de apoio da PM 1

Ituiutaba, Minas Gerais. O Pronto-Socorro da Prefeitura de Ituiutaba contará com reforço na segurança após acordo firmado entre a administração municipal e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (26), durante reunião entre o diretor clínico da unidade, Marcelo Franco, a secretária de Governo, Aleuene Guedes, e o comandante do 54º Batalhão da Polícia Militar (BPM), major Andrade.

Com a medida, a presença policial será intensificada no local, e a unidade de urgência e emergência passará a contar com um ponto de apoio da PM no interior do prédio. O espaço permitirá o registro de ocorrências e o encaminhamento imediato de medidas policiais, garantindo mais segurança a pacientes e servidores.

O Pronto-Socorro funciona 24 horas por dia e atualmente passa por uma ampla reforma, com obras em ritmo acelerado para ampliação da estrutura e melhoria do atendimento à população.