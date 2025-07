Rede de hambúrguer está instalada no Centro de Ituiutaba

Uma supervisora da unidade de uma rede de hambúrguer em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (25) após ser flagrada recebendo pagamentos via PIX diretamente em sua conta bancária pessoal. Um homem de 27 anos, que atua como gerente da unidade e é seu companheiro, também está sendo investigado por envolvimento na irregularidade.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após o franqueado da unidade relatar movimentações financeiras suspeitas, especialmente nas operações do drive-thru. Durante a apuração, policiais abordaram clientes que haviam acabado de sair do local e, com o apoio deles, verificaram comprovantes de pagamento direcionados a uma conta de pessoa física — prática proibida pelas normas da rede de fast food.

Ao ser questionada, a funcionária de 29 anos, que ocupa cargo de supervisão, admitiu que utilizava sua conta pessoal para receber valores de pedidos sempre que o sistema da loja apresentava instabilidades. Ela ainda alegou que a prática era de conhecimento e com o consentimento do gerente, seu cônjuge, que confirmou a versão à polícia.

A franqueadora, representada oficialmente no caso, reforçou que a conduta é irregular, viola os protocolos internos da empresa e é expressamente proibida.

Após passarem por avaliação médica, os dois funcionários foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Ituiutaba. Durante a ação, dois aparelhos celulares foram apreendidos para análise. A supervisora teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhada ao Presídio Pimenta da Veiga, em Uberlândia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil apura a possível prática de crime de apropriação indébita ou furto qualificado, além de verificar se há outros episódios semelhantes na unidade.