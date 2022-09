Ituiutaba: transporte público pode ser suspenso a partir desta segunda (05)

Loc Van encerrou o contrato com a Prefeitura de Ituiutaba no último sábado (03) | Foto: reprodução

Ituiutaba, Minas Gerais. Os usuários do transporte público na cidade podem ter uma segunda-feira (05.set.22) de muito transtorno. Isso devido ao término do contrato entre a Prefeitura de Ituiutaba com a empresa Loc Van.

Uma licitação está em andamento, e tramita na Câmara Municipal de Ituiutaba, entretanto, apenas 6 dos 17 parlamentares compareceram às duas reuniões extraordinárias, ocasionando falta de quórum.

A reunião ordinária desta segunda-feira deve tratar do assunto.

Além da renovação do contrato por um ano, o projeto ainda prevê a abertura de crédito especial para o subsídio tarifário de R$ 165 mil.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ituiutaba lamentou o episódio “que causará prejuízos à população” e espera que o projeto seja aprovado pela Câmara Municipal para que o serviço seja normalizado de forma ágil.