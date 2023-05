Jacaré cai em centro de captação de água e é resgatado por bombeiros

Nessa segunda-feira (22/5), por volta das 14h, um jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao cair em uma fossa da central de captação de água de Tupaciguara, Região do Triângulo Mineiro de Minas Gerais.

De acordo com os militares, o animal silvestre se encontrava em situação de risco, já que estava aproximadamente a 1 m de comprimento por 2 m de largura e profundidade no fosso do centro de captação da cidade, que fica em área rural.

Os Bombeiros realizaram a captura do réptil com a ajuda de cordas e uma barra de ferro. O animal apresentava boas condições de saúde e sem ferimentos aparentes.

Logo após o resgate, o animal foi solto em seu habitat natural, em local seguro e sem risco para a população.