Janja publica novo vídeo de Bolsonaro falando sobre meninas venezuelanas

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela Lula da Silva, publicou nas redes sociais um outro vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) falando sobre meninas venezuelanas. Um vídeo com teor semelhante viralizou na semana passada, em que o presidente diz que “pintou um clima” entre ele e as garotas menores de idade.

“Inacreditável que o ‘Presidente’ já tenha exposto essas meninas venezuelanas, anteriormente em outra entrevista. A minha indignação só aumenta”, escreveu Janja sobre a gravação.

Inacreditável q o “Presidente” já tenha exposto essas meninas venezuelanas, anteriormente em outra entrevista. A minha indignação só aumenta. O “cidadão de bem” deveria ter denunciado se houvesse qq indício de exploração de menores. É essa proteção das famílias que ele prega? pic.twitter.com/k05348hgbm — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 18, 2022

O trecho publicado por Janja é da participação de Bolsonaro em um podcast em 12 de setembro. Ele narra ter encontrado meninas de 14 e 15 anos, “bonitinhas”, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal.

“Eu estava em São Sebastião, Brasília. De moto lá, tinha mais comigo um pessoal da segurança. Parei numa esquina, tirei o capacete, olhei para trás. Tinha umas duas, três meninas bonitinhas, de 14, 15 anos. Me chamou a atenção”, relatou.

“Por que chamou a atenção? Eram parecidas. Apareceram mais uma, mais outra. Desci da moto, ‘posso entrar aí?’, entrei. Tinha quinze meninas dessa faixa etária, todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo, venezuelanas”.

“Estavam se arrumando para que, alguém tem ideia? Quer que eu fale? Para fazer programa”, continua o presidente.

Hoje, Bolsonaro divulgou um vídeo ao lado da primeira-dama, Michelle, pedindo desculpas sobre as declarações dadas sobre as adolescentes.

“Se as minhas palavras, que, por má-fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas”, disse.

No vídeo, Bolsonaro atribuiu a repercussão negativa de suas declarações a “militantes de esquerda”. “Estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda, que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento”.

Na gravação, o presidente afirmou também que as jovens venezuelanas eram trabalhadoras. Ele também disse que a primeira-dama Michelle, além de Maria Teresa Belandria e a ex-ministra Damares Alves, estiveram com as mulheres que aparecem na gravação.

A fala de Bolsonaro no podcast causou revolta nas redes sociais no último fim de semana. A expressão “Bolsonaro pedófilo” chegou a ser a mais usada no Twitter no sábado (15). “Pintou um clima” também esteve entre as mais comentadas.

No domingo (16), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ordenou que o vídeo com a fala do presidente fosse retirada de peças do PT e proibiu que Lula mencionasse o assunto no debate daquele dia, na TV Bandeirantes.

Moraes atendeu a recurso da campanha de Bolsonaro, que alegou que as postagens queriam ofender a honra do presidente.