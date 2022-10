Janones dá volta por cima e está mudando o rumo da eleição presidencial

André Janones — Deputado federal (Avante-MG) | Foto: Reprodução/Facebook

Ituiutaba, Minas Gerais. O deputado federal André Janones (Avante/MG) ganhou destaque nacional após anunciar sua candidatura à Presidência da República neste ano. Os divisores foram suas aparições no Jornal Nacional (JN) e no programa Central das Eleições da Globonews. A sabatina como esquadrão da Globonews ocorreu no dia 26 de julho — poucos dias depois o deputado mineiro anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

Neste 2º turno, André Janones vem causando barulho nas redes sociais — local dominado pela milícia digital bolsonarista até então. Se as estratégias de Janones tivessem sido implementadas no 1º turno, é possível conceber que a diferença de pouco mais de 1% teria sido revertida, dando uma vitória ao petista Lula.

André Janones já havia testado sua artilharia pesada nas eleições de 2020, quando ajudou a eleger Leandra Guedes (Avante/MG) como prefeita de Ituiutaba. Na ocasião, além de uma campanha com uma produção gráfica de causar inveja aos outros candidatos, o deputado também foi o principal cabo eleitoral de Leandra.

Ao eleger Leandra Guedes como prefeita da cidade pólo do Pontal do Triângulo Mineiro, Janones lavou a alma, pois havia perdido a disputa ao mesmo cargo em 2016.

Sua chegada ao poder

André Janones na Câmara dos Deputados em Brasília

André Luis Gaspar Janones, 38 anos, filho de uma empregada doméstica e de um cadeirante, nasceu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Foi cobrador de ônibus, e se formou advogado pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

A indignação de Janones ganhou destaque nacional durante a greve dos caminhoneiros, durante o governo do presidente Michel Temer em 2018. Suas intervenções ao vivo, em defesa da classe de caminhoneiros, atingiu grande parte do país.

A repercussão dos seus atos acabou gerando um ativo político importante, fazendo-o chegar à Câmara dos Deputados em Brasília após ser eleito deputado federal pelo estado de Minas Gerais com 178.660 votos.

Em 2016 Janones, então filiado ao PSC, disputou a prefeitura de Ituiutaba, sua cidade natal. Após uma tumultuada campanha, acabou sendo vencido por Fued Dib (MDB).

Ativo digital

O deputado federal André Janones tem cerca de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. O ativo digital é utilizado com estratégia política.

Em 2022 foi reeleito com 238.967 votos, ficando em 2º lugar em Minas Gerais. Nikolas Ferreira foi o mais votado em Minas Gerais e no Brasil, atingindo uma votação recorde de 1.492.047.

Ainda no 1º turno, uma pesquisa qualitativa encomendada por um grande banco de investimentos, aponta que as postagens em série de André Janones em suas redes sociais sobre o Auxílio Brasil criou uma barreira para o crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas no primeiro turno.

PT passou a pautar temas da campanha

Em 2022 foi reeleito com 238.967 votos, ficando em 2º lugar em Minas Gerais. Nikolas Ferreira foi o mais votado em Minas Gerais e no Brasil, atingindo uma votação recorde de 1.492.047.

O 2º turno foi pautado por temas polêmicos, onde o bolsonarismo conseguiria sobrepor a pauta facilmente, se não fosse a nova estratégia do Partido dos Trabalhadores. Os caciques da sigla, no início, tentaram deixar o deputado Janones na penumbra, sendo fácil descartá-lo caso algo desse errado na estratégia.

O caso das meninas venezuelanas de 14 e 15 anos caíram como bomba na campanha de Bolsonaro. As redes sociais trataram de reverberar o caso, já que a grande imprensa brasileira parece não se importar. O contraste do discurso bolsonarista, que defende a família, caiu por terra ao descortinar o próprio presidente disse ter ‘pintou um clima’ entre ele e as meninas.

O aborto, tema recorrentemente levado ao debate público de forma eleitoreira, é defendido por Jair Bolsonaro, no entanto, uma gravação mostra que teve a intenção de praticar o ato quando sua amante ficou grávida do filho Jair Renan, o filho 04.

De forma estratégica e muito eficiente, o bolsonarismo tenta esconder e se desvencilhar de Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que cometeu atos terroristas contra policiais federais no último domingo. A nova ‘bala de prata’ é acusar emissora de rádio de cidades muito pequenas do nordeste de terem deixado de veicular inserções de Bolsonaro na programação. A denúncia foi feita por Fábio Faria, ministro das Telecomunicações, e genro do apresentador do SBT Silvio Santos. O ministro é casado com Patrícia Abravanel, o rosto da marca de cosméticos Jequiti — também de propriedade da família Abravanel. Janones subiu uma hagstag nas redes sociais cobrando as provas.

Autointitulado padre Kelmon e Roberto Jefferson | Foto: Reprodução

Debate na TV Globo

O ex-presidente Lula e o atual mandatário da República, Jair Bolsonaro, se enfrentam no último debate da eleição na TV Globo — a maior ‘vitrine’ do país.

Os candidatos terão um banco de tempo para aproveitar apresentar suas propostas aos eleitores.

A campanha de Jair Bolsonaro, assim como publicado pelo jornal O Globo, vai intensificar os ataques aos escândalos de corrupção das gestões petistas e prepara estratégias para desestabilizar o ex-presidente Lula. A campanha bolsonarista está preparada para republicar trechos nas redes sociais, em tempo real, as situações favoráveis a Bolsonaro. A estratégia deve ser seguida pela campanha petista.

O cenário das eleições de 2022 não vislumbra um país unido nos próximos 4 anos. O bolsonarismo, caso saia derrotado das urnas, e é o que mostram as pesquisas sérias, deve adotar o ‘quanto pior melhor’, dificultando a gestão do país.

Na probabilidade de Lula não ser eleito, é provável que o petista saia da cena política devido a sua idade avançada, deixando a esquerda desguarnecida. O que abriria caminho para vozes mais estridentes e indignadas como a de André Janones.