Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, utilizou de linguagem chula e desrespeitosa contra a ministra Carmem Lúcia

Políticos reagiram nesta 6ª feira (21.out.2022) ao vídeo em que o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) xinga a ministra Cármen Lúcia, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal). O petebista chamou a magistrada de “Bruxa de Blair”, referência ao filme de terror de mesmo nome lançado em 1999, e de “Cármen Lúcifer”.

Assista às declarações do ex-deputado aliado de Bolsonaro

Jefferson critica a ministra por causa de uma suposta “censura à Jovem Pan”. Ele, no entanto, fez uma referência incorreta. O episódio que o ex-deputado relata, em que a ministra diz ser “contra a censura”, se deu no julgamento em que o TSE, com o voto favorável da magistrada, barrou a exibição de um documentário da produtora Brasil Paralelo.