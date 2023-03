Jiboia de 2 metros aparece em quintal e assusta moradores do Norte de Minas

Uma família de Januária, no Norte de Minas Gerais, teve um grande susto nessa sexta-feira (17/03, quando avistou uma jiboia do tamanho dos braços abertos de uma pessoa. A serpente estava entre as árvores de marmelo e goiabeiras do quintal da casa. Os bombeiros foram acionados e fizeram a captura do animal.

O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ocorreu por volta de 10h. "A cobra, com aproximadamente 2 metros de comprimento, se encontrava nos galhos de uma árvore de pequeno porte no quintal da uma residência", informou a corporação.

"Com o uso de técnicas adequadas para captura de serpentes, os militares efetuaram em segurança o manejo e a captura do animal. Que se encontrava sem ferimentos aparentes e foi solto em seu habitat natural, longe de residências", explicaram os bombeiros.

O CBMMG salienta que, embora a jiboia não seja uma cobra peçonhenta, sua picada é extremamente dolorida e pode evoluir para um quadro de infecção e de cuidados médicos. Por isso, em caso de emergências envolvendo serpentes, o recomendado é ligar para o 193.