Jiboia é capturada no Bairro Novo Tempo 2 em Ituiutaba

Na tarde desta Quinta-feira (20.abr.23) o 2º Pelotão de bombeiros de Ituiutaba realizou a captura de uma serpente na rua Ernesto Andrade de Souza, no bairro Novo Tempo 2. Segundo informações do solicitante a cobra estava no interior de sua residência e se deslocou para a calçada pouco antes da chegada dos militares ao local.

Os bombeiros capturaram a cobra de aproximadamente um metro de comprimento de forma rápida e tranquila, não sendo verificado ferimentos após uma inspeção visual. Com isso, a jiboia foi solta em uma área de preservação ambiental para que continue desempenhando seu papel na natureza.

O CBMMG orienta que não se tente manusear ou capturar animais silvestres mesmo que alguns aparentem ser tranquilos. Ressalta-se ainda que caso se depare com eles, seja feito contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 que enviará uma guarnição de militares com treinamento e materiais adequados para captura e soltura destes animais que possuem grande relevância em seus respectivos habitats.