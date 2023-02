Jornalista Glória Maria morre aos 73 anos no RJ

Glória Maria Matta da Silva

Morreu hoje a jornalista Glória Maria, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019. A informação foi confirmada pelo Grupo Globo na manhã desta quinta (2).

A apresentadora estava afastada da programação da Globo desde dezembro. Em janeiro, ela foi internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento de metástases no cérebro.

Em nota, a Globo lamentou:

A jornalista Glória Maria morreu essa manhã. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.

O problema de saúde foi descoberto após a jornalista se sentir mal e realizar uma ressonância magnética. À época, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma “lesão expansiva cerebral”, no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro. O tumor foi “removido totalmente” e a jornalista voltou para casa dias depois.

Filha de um alfaiate e uma dona de casa, Glória Maria nunca revelou sua idade ao público.

Ela começou sua carreira na Globo como rádio-escuta em 1970, e foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Mais de 30 anos depois, participou da primeira transmissão em HD da TV brasileira, em 2007.

Em 1971, fez sua estreia na televisão cobrindo o desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Na Globo, Glória Maria passou pelos mais diversos jornais da Globo, fazendo história no Fantástico, onde esteve por mais de vinte anos, entre repórter e apresentadora.

Glória Maria apresentou a revista eletrônica entre 1998 e 2007, ao lado de Pedro Bial e Zeca Camargo. Seu trabalho mais recente foi no Globo Repórter, que dividia com Sandra Annenberg.

Na carreira, ficou marcada por grandes entrevistas e por viagens explorando os mais diferentes locais e culturas do mundo. Glória Maria viajou para mais de 100 países.