Leilane Neubarth, jornalista da TV Globo, foi atacada verbalmente enquanto fazia compras no Rio • Instagram/Leilane Neubarth

A jornalista Leilane Neubarth, da GloboNews, foi alvo de hostilidade nesta terça-feira (29), enquanto fazia compras em uma loja. Em relato nas redes sociais, Leilane contou que foi abordada por uma mulher que disparou ofensas contra o jornalismo praticado pela Rede Globo.

“Vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer, porque eu assistia à Rede Globo”, disse a mulher, em tom agressivo. Surpresa com a abordagem, Leilane afirmou que sua única “arma” naquele momento era o celular, com o qual começou a gravar a situação.

A mulher, que se identificou como alguém que trabalha com pessoas “muito pobres”, continuou o ataque com ironias: “Vai botar no jornal? Ai, eu estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!”

Apesar da hostilidade, a agressora seguiu fazendo compras normalmente após o episódio. Leilane classificou a mulher como “extremamente debochada” e refletiu sobre o caso nas redes sociais:

“Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’.”

O vídeo gravado pela jornalista rapidamente repercutiu nas redes, reacendendo o debate sobre intolerância e o crescente desrespeito aos profissionais da imprensa no Brasil.