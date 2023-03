Jovem ameaça agredir a companheira e acaba espancado por 10 homens em MG

Um jovem de 23 anos ficou em estado grave após ser espancado com socos e chutes na cabeça por cerca de 10 homens em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na madrugada de domingo (5/3). Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que a vítima, que teria ameaçado de agredir a companheira, levou um 'salve' de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) para servir de exemplo.

Motorista de aplicativo é executado com três tiros em Uberlândia A vítima sofreu traumatismo crânio encefálico grave e foi entubado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do crime, nas proximidades de uma creche do bairro Enéas. O jovem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal e devido à gravidade das lesões, foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os chutes e socos sofridos pela vítima provocaram sangramentos e várias lesões na face, boca e cabeça.

O jovem contou aos militares que os agressores se identificaram como membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e alegaram que supostas agressões contra a companheira não seriam mais toleradas.

De acordo com relato da mulher da vítima, de 39 anos, ao registro da PM, as agressões aconteceram depois que eles foram embora de um bar. No local, ela disse que o companheiro, motivado por ciúmes, ameaçou agredi-la. No entanto, outros clientes presenciaram a cena.

Em seguida, quando o casal estava indo embora do bar e já em via pública, cerca de 10 homens partiram para cima da vítima com chutes e socos, a maioria na cabeça.

Ninguém foi preso e a Polícia busca identificar os agressores através de imagens de câmeras de segurança.