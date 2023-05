Jovem com envolvimento no tráfico de drogas é assassinado com 14 tiros

Um homem, de 20 anos, suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto com ao menos 14 tiros na noite dessa quinta-feira (18/5), no bairro Conjunto Jardim Filadélfia, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela família do jovem no Hospital Alberto Cavalcanti, onde a vítima chegou a ser levada, mas deu entrada ao atendimento já sem vida.

O tio da vítima contou aos policiais que estava em casa quando escutou diversos disparos de arma de fogo e olhou pela janela. Ele viu o momento em que dois homens em uma moto fugiram em uma moto escura e visualizou o sobrinho caído.

No local do crime, populares informaram à polícia que a vítima estava gerenciando o tráfico de drogas na região e que há uma disputa entre gangues pelo local. Ainda de acordo com testemunhas, o pai da vítima chegou a ser ameaçado.

A perícia foi acionada e recolheu cápsulas calibre 9 mm. A equipe médica constatou ao menos 14 perfurações no corpo da vítima, sendo que sete na região da cabeça.

O jovem tem passagens por tráfico de drogas e roubo. O suspeito ainda não foi localizado.