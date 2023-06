Jovem de 18 anos esfaqueia pai e irmã durante festa

Uma jovem de 18 anos esfaqueou o pai e a irmã, durante uma confraternização familiar em Sete Lagoas, Região Central de Minas. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada na segunda-feira (5/6) e o caso aconteceu no sábado (3/6).

Ela teria atingido os parentes com golpes de faca e gilete, sendo um deles no peito do genitor, de 47 anos. A irmã, de 24, ficou ferida em uma das mãos.

Familiares afirmam que todos estavam consumindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão, na residência localizada no Bairro dos Pequis.

Em determinado momento, quando os ânimos estavam exaltados, a jovem pegou uma faca e uma gilete e agrediu o pai. A irmã tentou intervir e acabou sendo ferida.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal e o estado de saúde não foi informado. A jovem fugiu e não foi localizada. O motivo para a discussão não foi informado, mas a polícia segue em busca de informações.