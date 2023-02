Jovem de 19 anos é morto com sete tiros na festa de aniversário do amigo

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na festa de aniversário do próprio amigo, em uma casa de shows no bairro Jardim Tropical, em Três Corações, no Sul de Minas. Ainda não se sabe a motivação do crime, segundo a Polícia Militar.

Kauan Victor Braga Batista foi baleado com sete tiros. Três dos disparos atingiram o pescoço e dois o peito. A vítima também foi baleada no braço e perna.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo (26/02).

Depois do crime, dois suspeitos, de 23 e 24 anos, fugiram de carro do local mas foram presos na noite desse domingo (26/02), na rodovia MG-158, em Passa Quatro.

Eles foram levados para a delegacia de plantão de São Lourenço, onde foram ouvidos e levados para o sistema prisional.

O carro foi apreendido e levado para o pátio credenciado. A Polícia Civil ainda não divulgou a motivação do crime. O caso segue sob investigação.